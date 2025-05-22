Bakan Yumaklı'dan Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde Önemli Açıklamalar

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak, kültürel mirasımızı da koruyoruz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin katkılarıyla Van'da düzenlenen '3'üncü Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'ne video mesaj gönderdi. Bakan Yumaklı, organizasyonun doğa koruma politikalarına yön veren bir buluşma haline geldiğini belirterek, "Bugün aynı zamanda 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. Bu özel gün, kongrenize ev sahipliği yapan kadim Van şehrimizde, doğa ile insanın uyumunu daha güçlü bir biçimde konuşmamıza imkan sunuyor. Bu yıl tüm dünyada Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, 'Doğa ile Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla kutlanıyor. Bu önemli gün, doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUYORUZ'

Biyolojik çeşitliliğin yalnızca bir çevre meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, gıda güvenliğinin, iklim direncinin, kalkınma hedeflerinin ve gelecek kuşaklara bırakılacak yaşam kalitesinin temeli olarak görülmesi gerektiğini kaydetti. Doğayı sadece korumakla kalmadıklarını, bilim ve teknolojiden istifade ederek, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde yönetmeye çalıştıklarını aktaran Yumaklı, "Bu çerçevede, korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak, kültürel mirasımızı da koruyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca, Anadolu parsına ilişkin fotokapana yansıyan bir görüntüyü, kongre katılımcıları ile paylaştı.

Haber: ANKARA,