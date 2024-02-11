Bakan Yumaklı, çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fotokapana yansıyan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün fotokapanımızın misafiri 'çizgili sırtlan'. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" dedi.