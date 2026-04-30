Bakan Yumaklı: 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla mücadeleye hazırız

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz orman yangınlarıyla mücadeleye, orman teşkilatı olarak, bakanlık olarak hazırız. Yeni ekipmanlarımızla birlikte hava ve kara gücümüze önemli takviyeler yaptık. Şu anda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla (İHA) bu mücadeleye hazırız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Adana'ya geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İhtisas Akademi Programı'na katıldı. Programda, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ile çok sayıda davetli yer aldı.

Programda konuşan Bakan Yumaklı, "Kozan'da sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza ve Van'da başıboş köpek saldırısında hayatını kaybeden 2 canımızın ailesine başsağlığı diliyorum. Üniversite öğrenciliği hayatta sizin dönüm noktalarınızdan bir tanesi olacak. Buradan mezun olduğunuzda hayata farklı bir şekilde adım atacaksınız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından sunum yapan Bakan Yumaklı, "Hem kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz hem ekonomik bir gelir olarak ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bütün bunları da bu ülkenin eli öpülesi çiftçileri, üreticileri gerçekleştiriyor. Biz bunların toplamına, tarımsal hasıla diyoruz. Yani bir gelir elde ediyoruz buradan. Bu tarımsal hasılanın içerisinde dünyadaki 195 ülke arasında Türkiye 2002'de 12'nci sıradaydı. 2023'te 8'inci sırada, 2024'te 7'nci sırada. Daha 2025 açıklanmadı ama bu ülkenin güzel insanlarının ürettiği bu katma değer, dünyadaki ilk 10 ülke arasında Türkiye'yi tutmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZDE 1 YILDA 500 MİLYON TOHUM VE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ'

Orman yangınlarına değinen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Ülkemizde her yıl maalesef ormanlarımız yanıyor ve 'Başka amaçlarla kullanılıyor' diye bir algı var ancak yeşil vatanın geliştirilmesi için 1 yılda 500 milyon tohum ve fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2025 yılında 80 bin hektar yandı. Bütün Avrupa için bu rakam 1,5 milyon hektar. İnşallah 2026 sonuna kadar 600 milyon hedefimizi tamamlayacağız. 'Hükümet ve bakanlık ata tohumlarının satışını yasakladı' diyorlar ancak geçtiğimiz yıl 500 bin ata tohumunu biz sattık. Bu yıl 1 milyon, önümüzdeki yıl 1,5 milyon satış yapacağız. Bu tohumları Tarım Kredi Marketlerinde bulabilirsiniz ya da bizim il/ilçe müdürlüklerimizden bulabilirsiniz. 117 ülkeye bu ülkenin topraklarında üretilen tohumlar ihraç ediliyor. Bizim ihraç ettiğimiz tohum miktarını tırlara aynı anda koymuş olsak 65 bin TIR yapar. Dünyada hiçbir ülke kendi kendine yüzde 100 yetemez. Temel ve stratejik ürünlerde kendinize yeterli olmalısınız."

'ER MEYDANININ TEK KAZANANIN ÜLKEMİZDİR'

Sunumun ardından alandan ayrılan Bakan Yumaklı, Türkiye Ormancılık Yarışmaları Final Mücadelesi'ni takip etmek için, Süleyman Demirel Arboretumu'na geldi. Mücadele öncesi konuşan Yumaklı, "30 Orman Bölge Müdürlüğümüzün iştirakiyle 81 ilimizde büyük bir heyecanla, dökülen terle; 4 bin 800 yarışmacımız ve 200 görevlimizle birlikte toplamda, 5 bin Yeşil Vatan sevdalısı tek bir yürek haline gelerek bu oyunların başlangıcını gerçekleştirmiş oldu. Bu basit bir müsabaka değil. Bu aslında temelinde bir simülasyon; ormancılığın mesleki bilgi, deneyim ve tecrübenin saniyelerle, zamanla yarışmasının bir göstergesi. Yani adeta bir er meydanı. Bu parkurlar, ormancılığın her türlü unsurunu içinde taşıyan; havaların ısınmasıyla birlikte daha da hassas olmamız gereken orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlığın, çelik gibi bir iradeyle bütün orman çalışanlarının, Yeşil Vatan sevdalılarının bir araya gelmesinden müteşekkil bir şölen. Bu er meydanının kaybedeni olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu er meydanının tek bir kazananı vardır; o da Yeşil Vatan, o da Türkiye'dir" dedi.

'YENİ EKİPMANLARLA ORMAN YANGINIYLA MÜCADELEYE HAZIRIZ'

Yeni ekipmanlarla birlikte yangınla mücadeleye hazır olduklarını belirten Bakan Yumaklı, "Ağacımızı ve toprağımızı birer kaynak olarak görmüyoruz. Bu ülkenin ağacı da toprağı da gelecek nesillerden alınmış birer emanettir ve aynı şekilde teslim edilmelidir. Biz orman yangınlarıyla mücadeleye, orman teşkilatı olarak, bakanlık olarak hazırız. Bu yıl mücadele edecek hava ve kara gücümüze önemli takviyeler yaptık. Şu anda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla bu mücadeleye hazırız. 25 bin olan orman yangınlarıyla mücadele edecek kahraman sayımızı, 28 bine çıkardık. Bunun yanında 138 bin eğitimli ve ekipmanlı gönüllümüz de bu mücadelenin önemli bir parçası. Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, ateşe sebep olacak hiçbir faaliyette bulunmayalım. Azami dikkat ve hassasiyet, yangınla mücadelenin en etkili yoludur. Çünkü en iyi mücadele, yangının hiç çıkmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Yumaklı, yarışmayı takip etti. Ankara bölgesinin kazandığı yarışmanın ardından Bakan Yumaklı, derece elde eden bölgelerdeki yarışmacılara kupalarını takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı