Bakan Yumaklı: 2025'te 517 milyon tohum ve fidanı toprakla buluşturduk

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geride bıraktığımız yıl 517 milyon fidan ve tohumu ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın 600 milyon fidan ve tohum dikme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, ormanları artırmaya, ormanları verimli hale getirmeye ve fidanlar ile tohumları geleceğe umut olarak dikmeye devam ettiklerini ifade ederek, yapılan ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları sayesinde Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer aldığını belirtti. Yumaklı, bugün 23,4 milyon hektar orman varlığıyla, Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 30'unun ormanlarla kaplı olduğunu bildirdi.

'14 MİLYON 914 BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

Bakan Yumaklı, ağaçlandırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, "2025 yılı bizim için yoğun bir ağaçlandırma çalışmasıyla geçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlattığımız 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında, küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirebilmek için fidan ve tohumları toprakla buluşturuyoruz. Bu yıl içerisinde tam 517 milyon fidan ve tohumu ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduk. 2024 yılında bu rakam 500 milyondu. 2019 yılından beri kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2025 yılında 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturularak yeni bir rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

'SEFERBERLİK 2026'NIN KASIM AYINA KADAR SÜRECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 600 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Yumaklı, "Bu seneki kampanyamız, diğerlerinden farklı olarak 1 yıl devam edecek olmasıdır. Yani 11 Kasım 2025'te başladığımız seferberlik 2026'nın kasım ayına kadar sürecek. Bu süre zarfında 1 yıl boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinliklerimiz devam edecek. İnşallah ülkemiz orman sevgisi konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edecek ve bu alanda yeni rekorlara imza atacaktır" açıklamasını yaptı.

'YEŞİL VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Yumaklı ayrıca, orman yangınları konusunda tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Yangınlardan sonra, bu yanan yerlerin imara açıldığı yönünde dezenformasyon yapılıyor. Anayasa'nın 169'uncu maddesi çok açıktır ve yanan alanların yeniden ağaçlandırılması görevini verir. Bizler de yanan orman alanlarını bir sonraki yıl tekrar ağaçlandırıyoruz. Bizim için orman, sadece yeşil bir alan değil, vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ormanı korumak; vatanı, insanı ve dünyayı korumaktır. Bu kararlılıkla, teknolojiyle güçlenerek, yeşil vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.