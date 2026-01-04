Bakan Yumaklı: "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2025 Yılında 14 Milyon 914 Bin Fidanı Toprakla Buluşturarak Yeni Bir Rekor Kırdık"

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl içerisinde tam 517 milyon fidan ve tohumu ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduk. 2024 yılında bu rakam 500 milyondu. 2019 yılından beri kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2025 yılında 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturarak yeni bir rekor kırdık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2025 yılında gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"2025 yılı bizim için yoğun bir ağaçlandırma çalışmasıyla geçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlattığımız 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında, küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirebilmek için fidan ve tohumları toprakla buluşturuyoruz. Bu yıl içerisinde tam 517 milyon fidan ve tohumu ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduk. 2024 yılında bu rakam 500 milyondu. 2019 yılından beri kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2025 yılında 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturarak yeni bir rekor kırdık.

"11 Kasım 2025'te başladığımız seferberlik 2026'nın Kasım ayına kadar sürecek"

Bu seneki kampanyamız, diğerlerinden farklı olarak 1 yıl devam edecek. Yani 11 Kasım 2025'te başladığımız seferberlik 2026'nın Kasım ayına kadar sürecek. Bu süre zarfında 1 yıl boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinliklerimiz devam edecek. İnşallah ülkemiz orman sevgisi konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edecek ve bu alanda yeni rekorlara imza atacaktır."

"Bizim için orman, sadece yeşil bir alan değil, vatanın ayrılmaz bir parçasıdır"

Orman yangınları konusunda tüm tedbirlerin alındığına dikkati çeken Yumaklı, "Yangınlardan sonra, bu yanan yerlerin imara açıldığı yönünde dezenformasyon yapılıyor. Anayasa'nın 169. maddesi çok açıktır ve yanan alanların yeniden ağaçlandırılması görevini verir. Bizler de yanan orman alanlarını bir sonraki yıl tekrar ağaçlandırıyoruz. Bizim için orman, sadece yeşil bir alan değil, vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ormanı korumak; vatanı, insanı ve dünyayı korumaktır. Bu kararlılıkla, teknolojiyle güçlenerek, yeşil vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.