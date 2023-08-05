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Bakan Yerlikaya Manisalılarla Buluştu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa programı kapsamında çeşitli etkinliklere katıldı ve Manisalılarla bir araya geldi.

BAKAN YERLİKAYA MANİSALILARLA BULUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa programı kapsamında gerçekleştirdiği 'Şehir Buluşmaları' programının ardından, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Bakan Yerlikaya Hatuniye Camii'nde öğle namazını kıldı, vatandaşa aşure dağıttı. Bakan Yerlikaya, aşure hayrının ardından Kurşunluhan esnafı ile görüştü, daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Yerlikaya, Manisa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen son programda ise STK, muhtarlar, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlerle bir araya geldi.

Hande NAYMAN/ MANİSA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Güncel

İçişleri Bakanı Yaşar Karadeniz Ali Yerlikaya Manisa Güncel Haberler

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