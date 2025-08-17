Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 4 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

