Bakan Yerlikaya: Romanya ile suçluların iadesi ve düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizi artıracağız

BAKAN YERLİKAYA: KESİN BAŞARI İŞ BİRLİĞİ İLE SAĞLANABİLİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya ziyaretimizde Başbakanı Sayın İlie Bolojan bizleri kabul ettiler. Romanya ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyinin tesis edilmesiyle her alanda ivme kazanan iş birliğimizi, biz de İçişleri Bakanlıkları arasında daha ileriye götürmeye kararlıyız. Terör, organize suç örgütleri, narkotik, göçmen kaçakçılığı gibi suçların daha fazla sınır aşan bir nitelik kazandığı bu dönemde, suç ve suçlularla mücadelede kesin başarı ülkeler arasındaki iş birliği ile sağlanabilir. Sayın Başbakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

