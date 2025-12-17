Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2024 Yılında 107 Bin 198 Ölümlü ve Yaralanmalı Kaza 'Hız' Kurallarına Uymamaktan Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarının %40'ının hız kurallarına uymamaktan kaynaklandığını belirtti. İzmir’de aşırı hız yapan bir sürücünün motosikletliye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i 'hız' kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Yerlikaya, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda aşırı hız yapan bir sürücünün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, kazaya karışan sürücünün yakalandığını belirterek, "Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir sürücü '50 km hız sınırı' olan yerde 'aşırı hız' yaparak, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 2 vatandaşımız da yaralandı. Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i 'hız' kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Buna 'dur' diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız! Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı; kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
