Bakan Yerlikaya'dan Üsteğmen Bircan Erkan'a Tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de bir kuru yük gemisinden 7 kişilik mürettebatı kurtaran kadın helikopter pilotu Üsteğmen Bircan Erkan'ı tebrik etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisinde bulunan 7 kişilik mürettebatı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotu Üsteğmen Bircan Erkan'ı tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadın helikopter pilotumuz Üsteğmen Bircan Erkan gurur kaynağımız. Sahil Güvenlik Üsteğmen Bircan Erkan, geçen hafta 1'inci pilot olarak görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda Kocaeli Kandıra'da karaya oturan 'RAPID' adlı gemiden 7 denizciyi başarıyla kurtardı. Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında kurtarma operasyonundan görüntülere de yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
