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Bakan Yerlikaya'dan Kadın Polise Saldırıya Sert Tepki

Bakan Yerlikaya'dan Kadın Polise Saldırıya Sert Tepki
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadın polise yapılan araçla saldırının devlete ve kamu düzenine bir tehdit olduğunu belirtti ve hukuk önünde gereken yanıtın alınacağını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüs şoförünün, aracı polisin üzerine sürmesine tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir, onun emrindedir ve her zaman yanındadır."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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