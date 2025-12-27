Haberler

14 ilde düzenlenen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısı yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda 156 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve bunlardan 112'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda jandarma, teknolojik destekle göçmen kaçakçılığı ağlarını deşifre etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde 2 haftadır yürütülen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 112'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

14 ilde son 2 haftada jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısının yakalandığını, bunlardan 112'sinin tutuklandığını, 44'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirten Yerlikaya, "Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerimize uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi." ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir, Antalya, Hatay ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 14 ilde insansız hava araçları (JİHA) desteğiyle il jandarma komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda 120 araç ile 13 bot ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Göç yönetiminin güvenlik boyutunu, insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."




