Milli Savunma Bakanı Güler, bayram namazını Hatay'da kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı namazını Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Güler, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığına giderek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile bayram namazını kılan Güler, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Programı kapsamında İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığına geçen Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler, denetlemelerin ardından bahriyelilerle bayramlaşarak komutanlıktan ayrıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
