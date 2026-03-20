Milli Savunma Bakanı Güler, bayram namazını Hatay'da kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı namazını Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile bayram namazını kılan Güler, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Programı kapsamında İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığına geçen Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler, denetlemelerin ardından bahriyelilerle bayramlaşarak komutanlıktan ayrıldı.