Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Riyad'da Çeşitli Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Riyad'da DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Siyasi Direktörler toplantısına katıldı ve çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Siyasi Direktörler toplantısına katılmak üzere bulunuğu Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci, Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ve Irak Müşterek Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays Muhammedavi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımlarda, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı aktarıldı.

