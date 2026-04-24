Bakan Yardımcısı Çelik, Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Polisevi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan toplantı İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Güven Öngören ile Malatya, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye, Sivas, Tunceli il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları, narkotik birim amirleri katıldı.

Toplantıda, bölge genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Çelik, beraberindeki Urhal, Öngören, Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile Vali Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
