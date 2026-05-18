Bakan Yardımcısı Bulut, 13'üncü Dünya Kentsel Forumu'na katıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen '13'üncü Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katıldı ve 'Türkiye'nin Ulusal Beyanı'nı açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından düzenlenen WUF13, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda kurulan yapılarda gerçekleştirilen WUF13, 182 ülkeden 40 binden fazla kişiyi bir araya getirecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı Forum kapsamında Bakanlar Oturumu gerçekleştirildi. Oturumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye'nin Ulusal Beyanı'nı açıkladı. Türkiye için güvenli, erişilebilir ve dirençli konut politikalarının, sürdürülebilir şehirlerin geleceği açısından kritik önemde olduğunu belirten Bulut, "Ülkemizde yaşanan 6 Şubat 2023 depremleri, kentsel dirençliliğin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu açıkça göstermiştir. Depremlerin ardından Türkiye, tarihin en kapsamlı yeniden inşa süreçlerinden birini başlatmıştır. Yaklaşımımız yalnızca yıkılanı yeniden yapmak değil şehirlerimizi daha dirençli, sürdürülebilir, düşük karbonlu ve iklime uyumlu bir şekilde geleceğe hazırlamaktır" dedi.

'SON 20 YILDA 1 MİLYON 750 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ'

Türkiye'nin sürdürülebilir konut üretiminin, kamu kaynaklarının etkin kullanımı, hazine arazilerinin değerlendirilmesi, özel sektörle gelir ve hasılat paylaşımı modelleri, uygun finansman araçları ve uzun vadeli ödeme imkanlarıyla desteklenmesi gerektiğine inandığını belirten Bulut, bu kapsamda Türkiye'deki toplam konut üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin kamu, yüzde 85'inin özel sektör eliyle gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Son 20 yılda kamu eliyle yaklaşık 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa edilerek, 7 milyondan fazla vatandaşın güvenli barınma imkanına kavuştuğunu kaydeden Bulut, kentsel dönüşüm projeleriyle de yaklaşık 2,5 milyon bağımsız birimin dönüştürülerek şehirlerin afetlere ve iklim risklerine karşı daha güvenli hale getirildiğini anlattı.

'TECRÜBEMİZİ TÜM ÜLKELERLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'

Türkiye'nin konutu, yalnızca barınma meselesi değil, sosyal kapsayıcılığın, dirençliliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğünü dile getiren Bulut, "Türkiye, 1996 yılında İstanbul'da düzenlenen Habitat Konferansı ile küresel şehircilik gündemine güçlü katkılar sunmuştur. Bugün de şehirlerimizin dönüşümünü yeni kentsel gündem ile uyumlu biçimde iklim uyumu, afetlere dirençlilik, sürdürülebilir konut, enerji verimliliği, akıllı şehirler ve kapsayıcı şehircilik anlayışıyla ele alıyoruz. COP31 başkanlığını üstlenen bir ülke olarak şehirleri iklim ve diğer afetlere karşı dirençli hale getirmek maksadıyla Hatay'da, 'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler Programı'nı gerçekleştirdik. Düşük karbonlu, sürdürülebilir ve dirençli şehirleşme alanında hazırladığımız çalışmaları uluslararası paydaşlarla paylaştık. Bu toplantı ile ülkemizin küresel iklim hedefleri doğrultusunda attığı somut adımları ve tecrübemizi tüm ülkelerle paylaşmaya hazır olduğumuzu da buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Bulut daha sonra forum kapsamında düzenlenen 'Sosyal Kapsayıcılık ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması İçin Konut Politikaları' başlıklı panelde konuştu. Bulut, Asrın İnşa Seferberliği ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ni örnek vererek, Türkiye'nin sosyal konut vizyonunu anlattı.

