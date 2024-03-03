Bakan Yardımcısı Bozay, MIKTA Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için bulunduğu Antalya'da Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın etkinliğine katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, MIKTA Büyükelçileri ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birlikte dönem başkanı Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ADF2024 marjında düzenlenen kalkınma işbirliği konusundaki MIKTA etkinliğine katılmıştır." ifadesine yer verildi.