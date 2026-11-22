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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Terörsüz Türkiye sürecinin gündelik siyasetin dar hesaplarına feda edilemeyeceğini belirterek, süreci zedeleyebilecek provokasyonlara, ayrıştırıcı söylemlere ve güven ortamını sarsacak girişimlere karşı herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasının kardeşliği pekiştireceğini, iç cepheyi güçlendireceğini ve Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekteki etkinliğini artıracağını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nın huzurunu ve birliğini güçlendirmiş, kendi istikametini kararlılıkla tayin eden büyük ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacağını belirten Aydın, "Türkiye Yüzyılı, huzurunu ve birliğini güçlendirmiş, kendi istikametini kararlılıkla tayin eden büyük ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli aşamaların geride bırakıldığını kaydeden Aydın, sürecin millet iradesi adına takip ve denetiminin sağlanacağı yeni bir aşamaya geldiğini belirtti.

Aydın, siyasi ezberler yerine ortak menfaatlerde buluşmanın önemine dikkati çekerek, süreci zedeleyebilecek provokasyonlara, ayrıştırıcı söylemlere ve güven ortamını sarsacak girişimlere karşı herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA