Kesmetepe Camisi'nin Temeli Atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yeniden yapılacak caminin temel atma törenine katıldı.

1956 yılında yapılan ve uzun yıllar belde halkına hizmet veren Kesmetepe Camisi, yıkılarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

Cami için düzenlenen temel atma törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın yanı sıra Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan katıldı.

310 metrekare alanda inşa edilecek cami ve yanındaki lojmanın temel atma töreninde konuşan Vali Küçük, camilerin Anadolu'nun Müslüman yurdu olduğunu tescilleyen önemli yapılar olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Aydın da Kesmetepe beldesinde caminin temel atma törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kesmetepe Camisi'nin kısa sürede tamamlanarak yeniden ibadete açılmasını temenni eden Aydın, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dua edilip kurban kesilmesinin ardından caminin temeline ilk harç döküldü.

Kaynak: AA