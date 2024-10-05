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Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Düğün Töreninde Nikah Şahitliği Yaptı

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Düğün Töreninde Nikah Şahitliği Yaptı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da Ayşe ve Harun Yalçın çiftinin düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı. Aydın, evliliğin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu vurgulayarak, sağlıklı aile yapısının önemini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da, Ayşe ve Harun Yalçın çiftinin düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen törende, Ayşe ve Harun Yalçın'ın düğün törenine katılan Aydın, burada nikahları kıyılan genç çifti tebrik etti.

Evliliğin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu kaydeden Aydın, "Sağlam bir evlilik olursa ve o sağlam evlilikte hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller olursa toplum o kadar güçlü olur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın nasihatini zaten biliyorsunuz. En az üç çocuk ve bu çocukların topluma faydalı, hayırlı evlatlar, ailelerine faydalı evlatlar olarak yetiştirilmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Aydın, daha sonra aile cüzdanını gelin ve damada vererek, ikisinin de evliliklerine sahip çıkmalarını istedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Harun Yalçın Ahmet Aydın Politika Güncel Yaşam Aydın

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