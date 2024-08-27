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Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da düğüne katıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın oğlunun düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı. Aydın, çifti tebrik ederek evliliklerine sahip çıkmalarını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın oğlunun düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.

Bir düğün salonunda düzenlenen törende, Sümeyye ve Osman Erdoğan çiftinin nikahını Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç kıydı.

Bakan Yardımcısı Aydın, çifti tebrik ederek, "Bu güzel anı hep birlikte yaşıyoruz. Gerçekten çiftler birbirine yakıştı. Rabb'im iki cihan saadeti versin." dedi.

Evliliğin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu kaydeden Aydın, "Sağlam bir evlilik olursa ve o sağlam evlilikte hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller olursa toplum o kadar güçlü olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın nasihatini zaten biliyorsunuz. En az üç çocuk ve bu çocukların topluma faydalı, hayırlı evlatlar, ailelerine faydalı evlatlar olarak yetiştirilmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Aydın, daha sonra aile cüzdanını gelin ve damada vererek, ikisinin de evliliklerine sahip çıkmalarını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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