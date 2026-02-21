Ali Çelik Hakkari'deki Görevine Veda Ziyareti Gerçekleştirdi
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından Derecik ve Şemdinli ilçelerine veda ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelerek birlik mesajı veren Çelik, ziyaretinde İl Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile birlikte hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Irak sınırındaki Derecik ilçesini ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Sezai Demirci ve Belediye Başkan Vekili Mesut Temel ile bir araya gelen Çelik, daha sonra Hükümet Konağı önünde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla vedalaşan Çelik, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çelik daha sonra beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Şemdinli ilçesine geçti.