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BAKAN YANIK, OSMANİYE VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, daha sonra Kadirli ve Sumbas ilçelerinde teşkilat ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

Osmaniye'den AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün 28'inci Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere yerli otomobil Togg ile kente geldi. Bakan Derya Yanık, bugün ise ilk ziyaretini Osmaniye Valiliğine gerçekleştirdi. Bakan Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili İsmail Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından valilik makamına geçen Bakan Derya Yanık, bir süre Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol mensuplarıyla görüştü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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