Bakan Yanık, &quot;Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı&quot;na katıldı (2) - Haberler

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Bakan Yanık, "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı"na katıldı (2)

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı"na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı"na katıldı. (2)

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

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