Bakan Yanık, "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı"na katıldı (2)
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı"na katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı"na katıldı. (2)
AA / İbrahim Saykılı - Güncel