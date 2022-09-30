Bakan Yanık, Etiler Huzurevi'nde konser izledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla Etiler Huzurevi'nde düzenlenen Yavuz Bingöl konserini izledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla Etiler Huzurevi'nde düzenlenen Yavuz Bingöl konserini izledi.

Huzurevi sakinleriyle sohbet edip, fotoğraf çektiren Bingöl, sahneye çıkarak "Sarı Gelin", "Kara Tren", "Turnalara Tutun da Gel" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserlerini seslendirdi.

Bingöl konserden sonra huzurevi sakinleriyle koro oluşturma ve her ay çalışma sözü verdi.

Konserden sonra söz alan Bakan Yanık, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda sahne alan Bingöl'e teşekkür ederek, plaket verdi.

Huzurevinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve her fırsatta gelmeye çalıştığını belirten Yanık, koro fikrini beğendiğini söyledi.

Yanık, "Sanıyorum bu koronun en samimi, en daimi izleyicisi ve dinleyicisi ben olacağım. O yüzden inşallah çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerini selamlayan ve karanfil dağıtan Bakan Yanık'a, huzurevi temsilcisi Cafer Özalp çiçek takdim etti.

Konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Nurullah Akçayır da bazı eserlerini seslendirdi.