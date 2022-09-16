Bakan Yanık: "(Türkiye aile yapısı araştırması) Türkiye'nin sosyal panoramasını ortaya çıkaracağımıza inanıyorum" Güncel Haberler Akademi Buluşmaları-3: Aile" programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da "Akademi Buluşmaları-3: Aile" programında konuştu. Akademi Buluşmaları-3: Aile" programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da "Akademi Buluşmaları-3: Aile" programında konuştu. (4) Güncel Kaynak: AA / İbrahim Kördemirci Derya Yanık Ankara Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Yanık: '(Türkiye aile yapısı araştırması) Türkiye'nin sosyal panoramasını ortaya çıkaracağımıza inanıyorum' - Haberler

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