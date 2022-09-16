Bakan Yanık: "(Türkiye aile yapısı araştırması) Türkiye'nin sosyal panoramasını ortaya çıkaracağımıza inanıyorum"
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Akademi Buluşmaları-3: Aile" programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da "Akademi Buluşmaları-3: Aile" programında konuştu.
Akademi Buluşmaları-3: Aile" programı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da "Akademi Buluşmaları-3: Aile" programında konuştu. (4)
Kaynak: AA / İbrahim Kördemirci - Güncel