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Bakan Yanık: "(Türkiye aile yapısı araştırması) Türkiye'nin sosyal panoramasını ortaya çıkaracağımıza inanıyorum"

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Akademi Buluşmaları-3: Aile" programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da "Akademi Buluşmaları-3: Aile" programında konuştu.

Akademi Buluşmaları-3: Aile" programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da "Akademi Buluşmaları-3: Aile" programında konuştu. (4)

Kaynak: AA / İbrahim Kördemirci - Güncel

Derya Yanık Ankara Politika Güncel Haberler

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