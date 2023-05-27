Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun İnegöllülere il olma vaadiyle attığı mesaja tepki: Artık basacak tuşu kalmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun İnegöllü ve Gebzeli vatandaşlara gönderdiğini ifade ettiği iki adet SMS görüntüsü paylaştı. Mesajda, "6 ay içinde İnegöl'ü il yapacağım" sözleri yer alırken Bakan Varank ise "Kılıçdaroğlu'nun artık basacak tuşu kalmadı, şimdi de bol keseden il dağıtıyor. Ama o kadar cahil ki illerin kanunla kurulduğundan haberi yok" dedi.