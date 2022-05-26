Bakan Varank: "Biz bir ve beraber oldukça Türk'ün gücünü dünyaya göstermeye devam edeceğiz" - Haberler

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Bakan Varank: "Biz bir ve beraber oldukça Türk'ün gücünü dünyaya göstermeye devam edeceğiz"

AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları BAKÜ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bakü'de, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Merkezi'nin açılış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları BAKÜ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bakü'de, Azerbaycan- Türkiye Dostluk Merkezi'nin açılış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Mustafa Varank, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Haberler

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