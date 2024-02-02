Bakan Uraloğlu: Yıl içerisinde Kalkınma Yolu'na ilişkin gelişmeleri göreceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Yıl içerisinde buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, Hindistan'ın Mumbai şehrinden başlayıp kara ve demir yolu ile Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'ni görüşmek üzere Ankara'ya gelen Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Uraloğlu, görüşmede bölgesel konular ve Irak ile iş birliği konularının konuşulduğunu belirterek, "En önemli konumuz Kalkınma Yolu Koridoru. Onunla ilgili geldiğimiz noktanın neler olduğuna ilişkin, heyetler arasında ve ikili görüşmede karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir toplantı yapmış bulunuyoruz. Kalkınma Yolu'nda gerek demir yolu, gerekse de kara yolu projeleri konusunda ciddi bir ilerleme katettiklerini bize aktardılar. Biz de yakından takip ediyoruz. Yıl içerisinde buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri de önümüzdeki aylarda hep beraber görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

'HEYETLERİMİZ YAKIN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaret sırasında da bazı kararların alınabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nun devamında da ülkemizde yapmamız gereken işler hakkında, Türkiye tarafı olarak kendilerine bilgi verdik. Biz de onları hızlıca yürütüyoruz. Özellikle Kızıldeniz'de olan malum hadiselerden dolayı Ümit Burnu'nu dolaşan gemi trafiği olduğunu biliyoruz. Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 gün, Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin, Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir süre içerisinde yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Heyetlerimiz her iki ülkede de karşılıklı olarak yakın çalışmalara devam ediyor" diye konuştu.

İKİ ÜLKE, KARŞILIKLI OFİS AÇACAK

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ise projeyle ilgili varılan son noktanın görüşüldüğünü bildirerek, "Proje üç ana konudan oluşuyor. Büyük Faw Limanı'nın yüzde 85'i şu an bitmiş durumda. İkinci kanat ise demir yolu ağı, bunun da yüzde 55'i tamamlandı. Üçüncüsü ise kara yolu, bunun da yüzde 35'i hayata geçmiş durumda. Irak olarak çabalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Es-Sadavi ayrıca Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili çalışmak üzere Türkiye'nin Irak'ta; Irak'ın ise Türkiye'de ofis açacağını söyledi.