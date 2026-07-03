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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı, cuma namazı kıldı ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki temasları kapsamında Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Uraloğlu, Vali Recep Soytürk'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na da katılan Uraloğlu, daha sonra Rüstem Paşa Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Uraloğlu'na, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de eşlik etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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