Bakan Uraloğlu Siirt'te Cenaze ve Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra, hayatını kaybeden milletvekili Mervan Gül'ün dayısının cenazesine katıldı ve esnafı ziyaret etti.
CENAZEYE KATILDI, ESNAFI ZİYARET ETTİ
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'ün hayatını kaybeden dayısı Ömer Tekin'in cenazesine katıldı. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Ankara'ya hareket etti.
Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel