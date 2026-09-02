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Tuğberk İmamoğlu 11 dakikada battı

Tuğberk İmamoğlu 11 dakikada battı
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Hasan YILDIRIM /İSTANBUL Bakan Uraloğlu “Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz gemi. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Kaptanlar dahil 10 deniz insanımız olduğunu belirtmek isterim. Tamamı Türk. 11 dakikalık bir sürede hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Hasan YILDIRIM /İSTANBUL Bakan Uraloğlu "Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz gemi. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Kaptanlar dahil 10 deniz insanımız olduğunu belirtmek isterim. Tamamı Türk. 11 dakikalık bir sürede hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sağ olarak kimseye ulaşılamadı" dedi.

Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Silivri'deki gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu "Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz gemi. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. 950 metre derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Kaptanlar dahil 10 deniz insanımız olduğunu belirtmek isterim. Tamamı Türk. Ulaşamadık. Acil çağrı aldığımız dakika 3.26 net. 11 dakikalık bir sürede hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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