Bakan Uraloğlu'ndan Sındırgı Depremi Açıklaması

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısında sorun olmadığını bildirdi. Uraloğlu, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısında herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

