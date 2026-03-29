2025 yılında 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi

Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı boyunca Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirilerek 7 bin 861 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Bakan ayrıca, uydu destekli sistem sayesinde müdahalelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren AAKKM'nin 2025 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca AAKKM koordinasyonunda 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda toplam 7 bin 861 kişinin sağ, 101 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Uraloğlu, AAKKM'nin modern teknik altyapısı ve uzman personeliyle Türkiye'nin arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen deniz ve hava kazalarına yönelik faaliyetleri kesintisiz şekilde koordine ettiğini belirterek, "Merkezimiz aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinde tehlike altında bulunan Türk bayraklı veya Türk vatandaşlarını taşıyan deniz ve hava araçlarına ilişkin durumlarda da ilgili ülkelerin arama kurtarma birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlıyor; hafta sonu ve resmi tatiller dahil olmak üzere 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor" dedi.

'UYDU DESTEKLİ SİSTEMİMİZ SAYESİNDE EKİPLER HIZLA HAREKETE GEÇEBİLİYOR'

Türkiye'nin uydu destekli arama kurtarma sistemleriyle operasyonlara çok daha hızlı müdahale edebildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi COSPAS-SARSAT, tehlike sinyali gönderen gemi, uçak ve kişilerin kimlik ve konum bilgilerini süratle tespit ediyor. Uydu destekli sistemimiz sayesinde müdahale ekipleri hızla harekete geçebiliyor. Bu sistem sayesinde acil durum sinyallerini dakikalar içinde doğrulayabiliyor, yüksek hassasiyetle tespit edilen konum verileri sayesinde arama kurtarma ekiplerini kısa sürede olay yerine yönlendirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Görev Kontrol Merkezi (MCC) bulunan 36 ülke arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, "Kendi sorumluluk sahamıza ilaveten İran, Irak, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna'ya da Türk MCC üzerinden ücretsiz hizmet sunuyoruz. Yeni ülkelerin hizmet kapsamına alınmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama ve Kurtarma Yönetmeliği kapsamında Türk Arama Kurtarma Sahası'nın Doğu Akdeniz'de genişletildiğini belirterek, bölgede müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
