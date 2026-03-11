Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk Sahipli Gemi Var, İrtibat Halindeyiz

(TBMM) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'ya uçuş iptallerine ilişkin yaptığı açıklamada; Suriye, Irak, İran ve İsrail'in hava sahalarının kapalı olduğunu belirterek, "Bizim bütün gayretimiz Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine karayoluyla gidip; gerek Türk vatandaşları gerekse yabancı vatandaşların İstanbul'a, İstanbul üzerinden de dünyaya gitmeleri noktasında ilave seferler noktasında ilgili ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor" dedi. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bulunun 15 Türk sahipli gemiyle irtibat halinde olduklarını kaydederek, "Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış oluruz" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, "Türkiye'den Ortadoğu'ya uçuş iptalleri 13 Mart'a uzatılmıştı. Yeniden uzaratılacak mı" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hava trafiğinde ciddi risk var"

"Tabii savaşın süresi uzadıkça ya da uzatılan süreye doğru savaş yaklaştıkça o süreler yeniden uzatılıyor. Tabii burada hava trafiğinde ciddi risk var. O riskin yönetilmesi lazım. Özellikle işte Suriye'dir, Irak'tır, İran'dır, İsrail'dir. Onların zaten hava sahaları kapalı durumda. Diğer ülkelerde de yer yer kapanıyor ya da günlük olarak belli bölgeler açık, belli bölgeler kapalı. Bizim tabii bütün gayretimiz Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine karayoluyla gidip; gerek Türk vatandaşları gerekse yabancı vatandaşların İstanbul'a, İstanbul üzerinden de dünyaya gitmeleri noktasında ilave seferler noktasında ilgili ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor. Hani önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim."

"Savaşın seyrine göre uçaklarında alınması söz konusu olacak"

Diğer taraftan karayolu noktasında zaten bir sıkıntı yok. İran'la özellikle İran, Suriye, Irak noktasında bir sıkıntı yok. Oradan geçişler devam ediyor. İran'da kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın uçakları var. Onların ekiplerini getirdik iki tane uçak. Yani bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların da alınması söz konusu olacak. Şu an yakından takip ediyoruz. Yine Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var. Türk bayraklı değil de Türk sahipli gemi var. Onların bütün ekipleriyle, personeliyle irtibat halindeyiz. Onlar bekleme noktasında, sadece orada olma mağduriyetleri var. Onlar için de ihtiyaçlarının gidebilmesi noktasında bir sıkıntı yok. Biz de yakın takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış oluruz."

"15 gemiye yönelik bir saldırı var mı" sorusuna Bakan Uraloğlu, "Şu an için yok. Yani hiçbir vatandaşımız ya da uçağımız etkilenmiş durumda değil" yanıtını verdi."

Kaynak: ANKA