Haberler

BAKAN URALOĞLU: HATAY HAVALİMANI'NDAKİ TÜM ÇALIŞMALAR 2026'DA TAMAMLANACAK

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'daki yapılandırma çalışmaları ve İskenderun-Antakya Otoyolu projelerini inceledi. 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan projede, toplamda 140 kilometrelik yol bağlantısının yapımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

1) BAKAN URALOĞLU: HATAY HAVALİMANI'NDAKİ TÜM ÇALIŞMALAR 2026'DA TAMAMLANACAK (2)

BAKAN URALOĞLU YATIRIMLARI İNCELEDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun- Antakya Otoyolu şantiyesini, 6'ncı Bölge Deprem Konutları'nın bağlantı yollarını, Habibi Neccar Kavşağı'ndaki çalışmaları ve Defne Deprem Konutları'nın bağlantı yollarını inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "İskenderun ile Hatay'ı otoyol standardında bağlayacak olan tünellerin birini bitirdik, beton işlerine devam ediyoruz. Hatay'ın içerisinde artık yeni bir imar planı var, imar planı sil baştan düzenlendi. Buna bağlı olarak bütün tarihi bölgeler, ıslak bölgeler, dere yatakları, elbette toplu konut alanları bu anlamda planlandı ve toplu konut alanlarındaki 7 bölgedeki yolların yapılma görevi de Karayolları Genel Müdürlüğümüze verildi. Bu 7 bölgede yolların altyapısından, her türlü hizmet, kanalizasyonundan su hattına, deşarj hattına, enerji ve haberleşme altyapılarına kadar, üstündeki üstyapısıyla, asfaltıyla, çizgisiyle, levhasıyla ve yine farklı seviyeli kavşaklarıyla bunları 7 bölgede çalışmasını yürütüyoruz. Toplam 140 kilometrelik bir çalışma var deprem konutlarının bağlantısını sağlayan. Bugüne kadar 102 kilometrelik kısmını bitirdik ve vatandaşların kullanımına açtık. Yeni teslim edilecek konutlarla beraber geri kalan 38 kilometreyi de önümüzdeki aylarda gidererek herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemiş olacağız" dedi.

'ÇOK KIYMETLİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kentte yapımı devam eden projeleri anlatan Bakan Uraloğlu, "Bir taraftan İskenderun'dan Hatay'ı otoyolla birbirine bağlarken hemen otoyolun bittiği yerde mevcut 2 şerit, 2 geliş 4 şerit olan mevcut devlet yolunu 3 gidiş, 3 geliş, 6 şeride çıkararak buradaki potansiyel trafik hacmini de yönetmiş olacağız. Yine ilk etapta düşündüğümüz 8 farklı seviyeli kavşak vardı. Bunların 6 tanesini de bitirdik, hizmete açtık. Önümüzdeki yılın ilk aylarında diğer 2'sini de bitirerek onları da hizmete açmış olacağız. Burada depremden sonraki süreçte, gerçekten birkaç yıl Hatay'a gelmeyen bir hemşerimiz veya vatandaşımız buraya geldiğinde çok farklı bir Hatay görecek ki artık görmeye başlamıştır. Toplu konutlarıyla, modern ulaşım sistemleriyle, otoyoluyla, Amanos Dağları'ndan yapacağımız 3 tüp hızlı demir yolu ve yine otoyol bağlantısıyla beraber sadece Hatay'ımıza, bölgemize değil, hatta hatta sadece Türkiye için değil, Suriye dahil, Orta Doğu dahil çok kıymetli projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Bu otomobilin merdivenlerde olmasının nedeni çok ilginç

Bu otomobilin merdivenlerde olmasının nedeni çok ilginç
Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu! Soygunu şişe ile engelledi

Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu
Bahçeli, klasik otomobillerinden birini MYK Üyesi Teoman'a hediye etti

Hediye eden kişi Bahçeli: En güzel miras
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango