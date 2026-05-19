Bakan Uraloğlu: Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlerin başladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce sertifikasyon süreçleri tamamlanarak tip sertifikası verilen yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlerin başladığını açıkladı. Türkiye'nin hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli platform üzerinden yönetebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi de yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık" dedi.

'180'DEN FAZLA TEST YAPILDI'

Gökbey'in 17 Mart'ta tip sertifikası alarak önemli bir eşiği geçtiğini belirten Uraloğlu, bu sürecin milletin azmi, devletin kararlı desteği ve mühendislerin yoğun emeğiyle tamamlandığını kaydederek, "Sertifikasyon sürecinde 600'ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi, 180'den fazla test yapıldı, yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğrulama sağlandı ve 800'ü aşkın uyum dokümanı hazırlandı. Tüm süreçler başta CS-29 standartları olmak üzere uluslararası gerekliliklere uygun şekilde tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından geliştirilen yerli ve milli KDM-ORG sistemi üzerinden yürütülen eğitimlerle, Gökbey'in insan kaynağı altyapısının da güçlendirildiğini belirtti. Uraloğlu, "Bakım teknisyenlerine yönelik tip eğitimleri SHGM'nin KDM-ORG sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerini tek bir dijital platformda topladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı