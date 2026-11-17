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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk tespitlere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA