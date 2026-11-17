Bakan Uraloğlu, Gevaş'taki 4,3'lük depremde ulaşım ve haberleşmede sorun yok dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Gevaş'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Uraloğlu, ilk tespitlere göre gelişmeleri ilgili kurumlarla koordineli takip ettiklerini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İlk tespitlere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."