Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, şehit Emniyet Müdürü Acar'ın ailesini ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesini Yusufeli ilçesinde ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, şehidin ailesiyle sohbet ederek taleplerini dinledi ve şehidin anısını yaşatmak için hazırlanan özel odayı gezdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Yusufeli ilçesindeki ailesini ziyaret etti.
Şehidin Küplüce köyündeki babaevine giden Uraloğlu, şehidin annesi Fatma, babası Nebi, eşi Özgül ve kızı Elif Naz Acar ile bir süre sohbet etti.
Ailenin taleplerini dinleyen Bakan Uraloğlu, evde, şehidin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları unutturmamak adına müze tarzında hazırlanan özel odayı gezdi.
Uraloğlu buradaki anı defterine duygularını yazdı.
Ziyarette Bakan Uraloğlu'na Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt eşlik etti.