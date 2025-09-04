Bakan Tunç'tan Sivas Kongresi Mesajı: 'Manda ve Himaye Kabul Olunamaz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nde istiklal ve istikbal aşkıyla yakılan meşale, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlemede yolumuzu aydınlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Manda ve himaye kabul olunamaz" başlığıyla mesaj yayımladı.

Sivas Kongresi'ni "bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri" olarak niteleyen Tunç, kongrede vatanın bölünmez bütünlüğünün altının bir kez daha çizildiğini belirtti.

Kongrede kayıtsız ve şartsız bağımsızlık hedefinin vurgulandığına işaret eden Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nde istiklal ve istikbal aşkıyla yakılan meşale, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlemede yolumuzu aydınlatmaktadır. Milli birlik ve kardeşlik ruhuna daima sahip çıkarak şanlı bayrağımızı ilelebet özgürce dalgalandıracağız. Ülkemizi her alanda daha da ileriye taşımak için kutlu yürüyüşümüze durmaksızın devam edeceğiz. Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanımız uğruna canından geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."