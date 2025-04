Bakan Tunç'tan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlanması nedeni ile ertelenen DEM Parti görüşmelerine ilişkin olarak, "Kendisi gerçekten uzlaşmacı kişiliğiyle bu sürece önemli katkılar veriyordu. 'Terörsüz Türkiye'ye inanan bir kişiydi. Sırrı Süreyya Önder Bey'in sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi. Tunç, "CHP'ye kayyum atanacağı" iddialarına ilişkin ise "Kimin tutuklanacağı, kimin serbest kalacağı şeklinde kişilerin sosyal medyada paylaşım yapması tamamen dezenformasyon amaçlıdır. Bunlara itibar edilmemesi gerekir, bunların zararlı sonuçları olur" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'ndan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, DEM Parti İmralı Heyeti arasında yarın yapılması planlanan görüşmeye ve DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığına dair şunları kaydetti:

"İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı hepimizi derinden üzdü. Öncelikle kendisine acil şifalar diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii önceki güne göre durumunun daha iyi olduğunu doktorlar ifade ediyorlar. İnşallah, sağlığına bir an önce kavuşur, bütün temennimiz bu. Aslında yarın saat 14.00'te DEM Parti heyetiyle Adalet Bakanlığı'nda randevulaşmıştık. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında ifade edecekleri hususlar vardı ve bu hususları bizlerle paylaşacaklardı. Ama Sırrı Süreyya Bey'in rahatsızlığı nedeniyle bunu biraz ötelemek durumunda kaldık. Bütün duamız, temennimiz elbetteki Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşması, bir an önce eski haline gelmesi ve aramıza katılmasıdır. Kendisi gerçekten uzlaşmacı kişiliğiyle bu sürece önemli katkılar veriyordu. 'Terörsüz Türkiye'ye inanan bir kişiydi ve bu konuda da önemli çalışmaları başlatmışlardı. Bir takım görüşmeler neticesinde ve sonrasında da Adalet Bakanlığımızda heyetiyle beraber yarın için buluşacaktık. Bizlere iletecekleri hususları, görüşleri, dinleyecektik kendilerinden. Yarın yapılsaydı neler gündeme gelecekti? Elbette ki görüşme sırasında neleri ifade edeceklerini bizim söylememiz mümkün değil ama öncesinde cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlerin şartları ile ilgili talepleri oluyordu zaman zaman. Hasta tutuklu ve hükümlüler ile ilgili, infaz şartları ile ilgili bir takım taleplerde bulunmuşlardı bu taleplerle ilgili çalışmalar görüşebilirdik. Artık ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık, şimdi asıl önemli olan Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Bey'in sağlığına kavuşması. 40 yıldan bu yana ülkemize ayak bağı olmuş terör belasından kurtulma süreci, terörsüz Türkiye sürecine yine kaldığı yerden inşallah destek vermeye devam eder tüm temennimiz bu."

"55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil"

Yargı paketindeki düzenlemelere ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, "Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yol kesme, maganda ve şehir eşkıyası dediğimiz kutlama günlerinde silah kullanılması ve bunun tatsız olaylara sebep alması gibi hepsi yargı paketi içerisinde yer alacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar... Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil" dedi.

Tunç, CHP'ye "kayyum atanacağı" iddialarına ilişkin, "Kimin tutuklanacağı, kimin serbest kalacağı şeklinde kişilerin sosyal medyada paylaşım yapması tamamen dezenformasyon amaçlıdır. Bunlara itibar edilmemesi gerekir, bunların zararlı sonuçları olur. Bu konuda özellikle sosyal medya paylaşımları yapılırken dikkat edilmeli. Dezenformasyon teşkil edebilecek paylaşımlardan kaçınılması gerekir, böyle paylaşımlar olursa zaten Cumhuriyet Savcılarımız dün akşam olduğu gibi devreye giriyor" diye konuştu.

Bakan Tunç, dün TBMM'de tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının okutulmasına ilişkin soruya, "TBMM Başkanımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptı" ifadelerini kullandı.