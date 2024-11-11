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Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Tunç "Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var, yasadışı bahis iddiasıyla ilgili. Soruşturma neticesinde kişiler kendilerini savunacaktır. Eğer kuvvetli bir suç şüphesi varsa ortada, onun da gereği yapılır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ünlü isimlerin de gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var, yasadışı bahis iddiasıyla ilgili. Soruşturma neticesinde kişiler kendilerini savunacaktır. Eğer kuvvetli bir suç şüphesi varsa ortada, onun da gereği yapılır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCemal Koyun:

insanları örnek olması gerekenler yeri geldiği zaman çok iyi ağlıyorlar bizde inaniyoruz

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıYılmaz Çelik:

rauforbay nicki arastirilsin... o camia iyi bilir . mr john ve mr.ali ingiltereden den, doctor dubai den alinsin..

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıFA null:

kurtulduk su adamdan ya

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıabdurrahman arslan:

Fazla dürmez adli kontrol şartıyla serbest

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