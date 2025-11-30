Bakan Tunç'tan Ceza İnfaz Kurumu Personeline Övgü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te ceza infaz kurumu personelinin yanan bir araca müdahale ederek 5 kişilik bir aileyi tahliye etmesini takdir etti.
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te ceza infaz kurumu personelinin seyir halindeyken yanan hafif ticari araca müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye ettiğini duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir halindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel