Bakan Tunç'tan Ceza İnfaz Kurumu Personeline Övgü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te ceza infaz kurumu personelinin yanan bir araca müdahale ederek 5 kişilik bir aileyi tahliye etmesini takdir etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir halindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
