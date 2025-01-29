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3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

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Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili "Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur" yorumunu yaptı.

Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ: İZİN ALMADAN YAYINLARSANIZ SUÇTUR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde konuyla ilgili gelen bir soruya "Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur" yanıtını verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan gündemi sarsan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile sunucu Seda Selek adliyeye sevk edildi. Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

PEHLİVAN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin yayınlanması nedeniyle gözaltına alınan Barış Pehlivan'ın ifadesi de ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Pehlivan "Ben gazeteciyim gazetecilik yaptım" diyerek farklı yayın organlarının da bilirkişi ile görüştüğünü hatırlattı.

"GÖRÜŞMEYİ BEN KAYDETMEDİM"

Pehlivan "Her ne kadar bu telefon görüşmesini ben kaydetmesem de ben paylaşmasam da, ben yayınlamasam da, bunda dahli olan kanal yönetiminin tek amacının gazetecilik olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıFırat Halbilen:

Çünkü akp yi desteklemiyorlar

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Haber YorumlarıTwister:

onu anladık, bakanlık sorumluluk almıyor onu da söyleyin o nasıl olacak ve hala istifa etmiyor, derhal yargılanmalı bakan hala pişkin pişkin

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Haber YorumlarıQuantum:

Fetöye ne istedinizde vermedik diyenlerin yaptığıda suçmu?

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMelih İnce:

Yıllardır denetim olmayan bir işletmenin sahipleri ve cinayet niteliğinde ölümle sonuçlanan kazanın failleri ne olacak?

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Haber YorumlarıHuseyin Aydemir:

lan sizin allahiniz varsa benim yok

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Adalet Saraylarından " Adalet " beklemek...

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

bir tane Yandaş gazeteci gözaltına alındı mı bir tane akape li belediyeye soruşturma açıldı mı bunlar sadece bir tesadüf mü???

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Haber YorumlarıEvvab:

herif T.C. Kanunlarına göre suç sayılacak bir eylem yapıyor. buradaki aklı evveller hala ötüyor. bu adam bu suçtan ceza almaz ise o zaman ben diyorum bu ülkede adalet yok diye.

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

yargı bağımsızdır dime

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Fetö taktikleri hep.

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