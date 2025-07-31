Adalet Bakanlığı 5 Bin Personel Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı 5 Bin Personel Alımı Yapacak
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ilk aşamada; 1 bin 500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere toplam 5 bin personel alımı yapacağız" dedi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ilk aşamada; 1 bin 500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere toplam 5 bin personel alımı yapacağız" dedi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet teşkilatımıza peyderpey 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaşmasının ardından personel alım ilanlarının ilk etabı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı olarak ilk aşamada; 1 bin 500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere toplam 5 bin personel alımı yapacağız. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak amacıyla insan kaynağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Adalet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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