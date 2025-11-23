Haberler

Bakan Tunç, 2. Uluslararası Adalet Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2013'ten itibaren 8 milyon uyuşmazlık, arabulucunun önüne geldi, bunun 4,5 milyonu uzlaşmayla sonuçlandı. Dolayısıyla 4,5 milyon uyuşmazlık, dava konusu edilmedi ve kişiler barışarak sorunlarını hızlı şekilde halletmiş oldular." dedi.

Tunç, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'nda yaptığı konuşmada, adaletin önemli bir kavram olduğunu ancak sağlam kurallarla hayat bulacağını belirtti.???????

Yasama kalitesi ile yargı niteliğinin aynı bütünün iki parçası olduğuna işaret eden Tunç, "Yasama, hukukun omurgasını oluşturur, yargı ise o omurga üzerinde adaletin ruhunu yaşatır. Eğer kanunlar açık, öngörülebilir ve toplumun adalet duygusuyla uyumluysa yargı kararları tutarlı ve güvenilir olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin adaletin hakkı ile tecellisi için çok önemli reformlara imza attığının altını çizen Tunç, "Adaletin tecellisi için üç önemli husus öne çıkmaktadır. Toplumun ihtiyacına cevap veren bir mevzuatın, kanunların ve bu mevzuatı uygulayacak olan yüksek kalitede yetişmiş iyi hukukçuların olmasıdır. Bu üç şart çok önemlidir yargı kalitesinde. Bunların yanı sıra fiziki mekanların, teknolojik imkanlarla donatılmış olması da önemlidir." diye konuştu.

"Temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik"

Tunç, Türkiye'nin büyük reformlar yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik. 80-90 yıldır uygulanan kanunlarımız vardı. Onları, toplumun ihtiyacına, çağın gereklerine uygun hale getirdik. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Borçlar Kanunu, özel hukuk mevzuatımız, Ticaret Kanunlarımız, Hukuk Muhakemeleri Kanunlarımız, temel kanunlarımızın tamamını son 15 yılda değiştirerek yeniledik. Tabii süreç içerisinde yargı reformu strateji belgeleriyle uygulamadan, hakim ve savcılarımızdan, avukatlardan gelen talepler ve vatandaşlarımızdan gelen eleştiriler doğrultusunda sürekli bir yenileme içerisindeyiz."

Toplumun durağan olmadığını, teknolojinin sürekli geliştiğini ve yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını aktaran Tunç, tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi için mevzuatın da toplumla ve çağın gerekleriyle uyumlu hale gelmesi gerektiğini belirtti.

"Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz"

Yeniledikleri kanunlarda da zaman içerisinde değişiklik ihtiyaçları olduğunu dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Tabii bu sık değişiklikler uygulamada bazı sorunlara yol açabiliyor. Ama bu kaçınılmaz. Gerekli olan değişiklikleri yapmak gerekiyor. Özellikle ceza adaletini çok önemsiyoruz. Ceza adaletinin amacı, toplumu suçtan ve suçludan korumaktır. Dolayısıyla bunu yapabilmek için de özellikle soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarının çok etkili olması lazım.

Diğer yandan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz. Bu anlamda hukuk uyuşmazlıklarında, arabuluculukla ilgili çalışmalarımız var. Yine belli miktardaki cezaları öngören hususlarda, uzlaştırma olması önemli. 2013'ten itibaren 8 milyon uyuşmazlık, arabulucunun önüne geldi, bunun 4,5 milyonu uzlaşmayla sonuçlandı. Dolayısıyla 4,5 milyon uyuşmazlık, dava konusu edilmedi ve kişiler barışarak sorunlarını hızlı şekilde halletmiş oldular. Bu da tabii ki toplumsal barışa hizmet eden bir uygulama ve bu konudaki kültürü daha da artırmanın gayreti içerisindeyiz."

"Kaliteli mevzuat, yargının işini kolaylaştırıyor"

Adalet Bakanı Tunç, mevzuatın sade, açık ve öngörülebilir olmasını önemsediklerinin altını çizdi.

Yasaların hazırlanırken güçlü etki analizi yapılması gerektiğini ifade eden Tunç, "Yasama sürecinde özellikle akademinin ve meslek kuruluşlarının katkısını önemsiyoruz. Tüm düzenlemeler Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinden herkesin erişimine açık vaziyette. Amacımız vatandaşın güven duyduğu, hızlı, erişilebilir ve nitelikli adalet sisteminin kalıcı kılınmasıdır. Kaliteli mevzuat, yargının işini kolaylaştırıyor, tutarlı kararların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor ve hukuk güvenliğini güçlendiriyor." diye konuştu.

Dijital dönüşümde önemli mesafeler katettiklerini belirten Tunç, yargının dijitalleşmesinin, modernizasyonunun büyük önem kazandığını söyledi.

"UYAP 48 ödül kazandı"

Tunç, erişilebilir adaletin önemli olduğunu, bunun da yolunun dijital dönüşümü doğru anlamaktan geçtiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"21. yüzyılın 2. çeyreğinde yasama sistemlerimizin yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılaması değil, yarının zorluklarını öngörmesi gerektiğinin farkındayız. Türkiye, yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), 24'ü uluslararası olmak üzere 48 ödül kazandı. Yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumu tam entegrasyon içerisinde. Dava dosyalarında gerekli olan belgeler, resmi kurumlardan tapu, nüfus kayıtlarını artık günlerce beklemiyor davalar. Direkt sistem üzerinden dosyaya indirilerek, hızlı bir şekilde davanın ilerlemesini sağlıyor."

UYAP'ın 26 milyon kullanıcısı olduğu bilgisini veren Tunç, burada vatandaş, avukat, hakim, savcı portallarının bulunduğunu, avukatların kendi davalarını açabildiğini, dosyadaki bütün belgeleri kendi ofislerinden inceleyebildiğini söyledi.

"4 milyon elektronik duruşma gerçekleştirildi"

Tunç, elektronik duruşma sistemini salgından bu yana kullandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle avukatlarımızın ofislerinden duruşmalara bağlanabilmesi ve görüntülü şekilde konuşabilmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda 5 bin 297 mahkemede, bugüne kadar 4 milyon elektronik duruşma gerçekleştirildi. Elektronik tebligata geçtik. Bu da tebligat usulsüzlüklerini önleyen hususlar. Yapay zekayı önemsiyoruz. Yapay zekayla ilgili Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zeka Şube Müdürlüğünü kurduk. İlk etapta veri analitiği, iş yükü yönetimi ve karar destek sistemleri üzerinde çalışıyor yazılım mühendislerimiz. Tabii şunu ifade edeyim, bu teknolojilerin, hiçbir şekilde hakim takdirinin ve yargısal bağımsızlığın yerine geçmemesi esastır."???????

