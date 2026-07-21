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YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sonuçlarının açıklandığını duyurarak öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi, tercih sürecinde başarılar temennisinde bulundu.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların değerli gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin tercih sürecini en güzel şekilde değerlendirerek ilgi duydukları ve hayalini kurdukları alanda eğitim almalarını temenni ediyorum. Rabb'im evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, yollarını ve bahtlarını açık eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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