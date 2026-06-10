İmam hatiplerde öğrenci sayısı 60 binden 1 milyona çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sayıları 60 binlere kadar düşen imam hatiplerdeki öğrenci sayımız bugün 1 milyonun üzerine çıktı. Bir zamanlar kapatılmak istenen bu okullar bugün ailelerin en çok kapısını çaldığı, üzerine titrediği eğitim yuvaları haline dönüştü." dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Tekin, bir milletin gerçek kudretinin, değerlerini yeni nesillere aktarabilme iradesinde saklı olduğunu dile getirdi.

Bakanlığın maarif anlayışının bu aktarım olduğunu belirten Tekin, "Biz bu kutlu aktarımı ve büyük bir vazifeyi omuzlayan kocaman bir aileyiz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında, en büyük şehrimizin merkezinden en uzak köyümüzün tek odalı sınıfına kadar bu aktarımı sürdüren milyonluk bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Tekin, bu ailenin en kıymetli üyelerinden birinin de imam hatip okulları olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"İmam hatip okullarımız bizzat milletin kendi talebiyle, kendi imkanlarıyla, kendi alın teriyle yükseldi. Anadolu'nun bağrında bir caminin yanına bir mektep kurmak için harcını taşıyan, tuğlasını koyan, kesesini açan halkımızın vicdanından doğdu. İmam hatip camiamızın insicamına şöyle bir baktığımızda, asırlık bir mananın kesintisiz olarak aktığını görmekteyiz. Bir yanıyla medreselerden devraldığı ilim ve hikmet geleneğini, diğer yanıyla çağın bilgisini ve aklını taşır. Hafızlık halkalarından fen laboratuvarlarına, Kur'an'ın talimiyle hayatın talimini aynı çatı altında buluşturma iradesi... Burada yetişen gençlerimiz hem secdeye varmasını hem de sorumluluk almasını hem gönül dünyasını imar etmesini hem de aklıyla çağına söz söylemesini öğrenir. Bu yüzdendir ki imam hatip okullarımız, bu milletin imanı ile irfanının, mazisi ile istikbalinin buluştuğu en hassas eşiktir."

"Utanç verici katsayı adaletsizliğine son verdik"

Bakan Tekin, böyle derin bir mahiyet taşıdığı için imam hatip okullarını korumaya çabaladıklarını belirterek, "28 Şubat'ta vesayet aklı, milletin evlatlarını kendi kökleriyle buluşturan bu mekteplerin önünü kesmeye çalıştı. Önce 8 yıllık kesintisiz eğitim düzenlemesiyle imam hatip okullarımızın orta kısımları kapatıldı. Ardından katsayı adaletsizliğiyle gençlerimizin emeği, hayali ve istikbali yok sayıldı." diye konuştu.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerimiz evlatlarımızın önündeki bütün bu saydığım engelleri tek tek kaldırdı. 2011'de o utanç verici katsayı adaletsizliğine son verdik. Bir yıl sonra 4+4+4 sistemiyle imam hatip ortaokullarımızın kapıları yeniden açıldı ve nihayet başörtüsü zulmü bu ülkenin gündeminden tamamen silindi. Sonucu hep birlikte gördük. Göreve geldiğinde sayıları 60 binlere kadar düşen imam hatiplerdeki öğrenci sayımız bugün 1 milyonun üzerine çıktı. Bir zamanlar kapatılmak istenen bu okullar bugün ailelerin en çok kapısını çaldığı, üzerine titrediği eğitim yuvaları haline dönüştü."

Dünyanın 97 ülkesinden gelen çocuklarla aynı çatı altında buluşabilmelerinin, Türkiye'nin hürriyet alanını genişleten, milletin öz güvenini yeniden ayağa kaldıran demokratikleşme mücadelesinin eseri olduğuna dikkati çeken Tekin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinin de milletin vicdanı ve kardeşlik duygusundan doğduğunu vurguladı.

Tekin, "Maarif davası dediğimiz şey, kendi evlatlarımızla birlikte bize emanet edilen her evladın kendi köküyle, kendi kimliğiyle ayakta durmasını dert edinmektir. Biz hidayeti ve irfanı kendi sınırlarımızdan öte bütün insanlıkla paylaşmayı şiar edinmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. İşte bu medeniyet şuurudur ki kendi evladımızın önündeki engelleri kaldırdığımız o yıllarda gözümüzü dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize çevirmemizi sağladı." açıklamasında bulundu.

Bu okulların, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman coğrafyalar olmak üzere pek çok ülkenin, kendi din alimini, kendi öğretmenini, kendi rehberini yetiştirebileceği köklü bir tecrübe arayışına cevap olarak doğduğunu dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada o kadar büyüdü ki artık birkaç okuldan ibaret bir mesele olmaktan çıktı. Türkiye'nin yüzyıllardır gönül bağı kurduğu coğrafyalarla kardeşliğini bu kez eğitim eliyle yeniden ören koskoca bir tecrübeye dönüştü. Gittiğimiz her ülkede, oturduğumuz her masada hep aynı şeyle karşılaşıyoruz. Dini de dünyayı da ilmi de irfanı da aynı çatı altında okutan imam hatip modelinin dünyada başka bir benzeri yok. Bu asırlık medeniyetimizin süzülüp bize emanet ettiği tamamen bize has bir birikim. Bugün evladına hem sağlam bir din eğitimi vermek hem de onu çağın bilgisiyle, teknolojisiyle donatmak isteyen ne kadar ülke varsa çareyi dönüp dolaşıp bizim tecrübemizde buluyor. Şükürler olsun ki Rabb'imiz bu millete böyle köklü bir birikimi, bugün de onu dünyayla paylaşacak imkanı ve gücü nasip etti. Bize düşen elimizdeki bu nimetin kıymetini bilmek, onu en doğru, en yetkin şekilde değerlendirmektir. Allah'ın izniyle, biz bu özgür modeli daha güçlü, daha kurumsal bir şekilde dünyaya açacak, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline getireceğiz."

"Binlerce öğrenci ortak değerler etrafında buluşmaktadır"

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle ilk kez 2006'da açılan Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde, şu an 12 ildeki 16 okulda, 97 ülkeden ve 2 bin 87'si uluslararası, 3 bin 608'i Türk olmak üzere 5 bin 695 öğrencinin eğitimini sürdürdüğünü bildirdi.

Bu okulların, Türk ve uluslararası öğrencilerin aynı çatı altında ümmet bilinciyle kaynaştığı ve birlikte geleceği inşa ettiği müstesna eğitim kurumları olduğunu belirten İşleyen, "Asya'dan Afrika'ya, Türkistan'dan Balkanlar'a, gönül coğrafyamızdan gelen binlerce öğrenci, burada ortak değerler etrafında buluşmakta ve dostluk, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektedir." dedi.