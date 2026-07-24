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Erzurum'da Kentsel Dönüşüm: Anahtar Teslimi ve Temel Atma Töreni

Erzurum'da Kentsel Dönüşüm: Anahtar Teslimi ve Temel Atma Töreni
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Habipbaba Kentsel Dönüşüm 2. Etap Temel Atma ve Alipaşa Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Başkan Mehmet Sekmen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Törende 70 konut ve 41 işyerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edilirken, yeni etap için temel atıldı.

ANAHTAR TESLİM ETTİ, TEMEL ATTILAR

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Habipbaba Kentsel Dönüşüm 2'nci Etap Temel Atma ve Alipaşa Konutları Anahtar Teslim Töreni gerçekleştirildi. Mehteran ekibinin konser verdiği törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'a geldiğinde şehirde yeni bir şey gördüğünü, bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Hizmetleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür eden Bakan Tekin, "Bu şehre gerçekten hem belediyecilik yapıyor hem de insan olarak abilik yapıyor, büyüklük yapıyor. Herkesin arasındaki uyumu o sağlıyor. Ben bir Erzurumlu olarak kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şuna da inanıyorum. Bu uyum çalışmalara bereket getiriyor. Bugün burada bulunma sebebim bir Müslüman olarak, bir Erzurumlu olarak Mehmet Sekmen Başkanımızın Erzurum'a, Erzurumlu hemşerilerimize yaptığı hizmetlere Cenabıallah'ın huzurunda şehadet edeceğimi, görevini bihakkın yapacağını, yaptığını ve buna yönelik şehadetimi huzurlarınızda ifade etmek için buradayım" dedi.

Erzurum'a 2,5 yıl hizmet ettiğini belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise güzel günlerinin geçtiğini söyledi. Kaymakamlık yaptığı dönem Erzurum'a geldiğinde kaleyi göremediğini ancak Vali olarak geldiğinde kaleyi gördüğünü ifade eden Çifti, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e tarihi yapı önündeki gecekonduları temizlemesinden dolayı teşekkür etti.

Erzurum'dan çok güzel duygularla ayrıldığını anlatan Bakan Çiftçi, "Görev yaptığım dönemde her türlü desteğini, yardımını gördüğüm Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanlarına, sivil toplum örgütlerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü görevden ayrılırken İçişleri Bakanlığına atanıp da göreve başladığımda bir veda yapamadan ayrılmıştım. Bunu da bir veda konuşması gibi veya bir teşekkür konuşması gibi kabul etmenizi istirham ediyorum. Bugünkü temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını, mahallemize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve davetliler yapımı tamamlanan 70 adet konut ve 41 adet işyerlerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Davetliler daha sonra Habipbaba 2'nci etap kentsel dönüşüm projesinin temeli dualar arasında butonlara basılarak atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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