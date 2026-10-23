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Bakan Tekin İstanbul'da iki okulu ziyaret edip öğrencilerle buluştu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Kadıköy Lisesi ve Beşiktaş Ziya Kalkavan Denizcilik MTAL'yi ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, gençleri geleceğe hazırlamak ve daha iyi imkanlar sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Her bir gencimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve onlara daha iyi imkanlar sunmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, İstanbul Kadıköy Lisesi ile Beşiktaş Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Tekin, ilk olarak İstanbul Kadıköy Lisesine gerçekleştirdiği ziyarette sınıfları gezerek öğrencilerin derslerine katıldı, sorularını yanıtladı ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Tekin, "Gençlerimizin azmi, merakı ve vatan sevgisi, ülkemizin geleceğine duyduğumuz güveni pekiştiriyor. Her bir gencimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve onlara daha iyi imkanlar sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sevgili öğrencilerime derslerinde başarılar, değerli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, daha sonra Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Burada da sınıfları ziyaret ederek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgiler alan Tekin, öğrencilerin kendisine yönelttikleri soruları yanıtladı.

Tekin, öğretmenler odasında da eğitimcilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilere ve öğretmenlere çalışmalarında başarı dileklerini ileten Tekin, "Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasında kritik bir role sahip olan meslek liselerimizi ve sevgili gençlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Okulda düzenlenen bayrak törenine de katılan Bakan Tekin, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Kaynak: AA
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